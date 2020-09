Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning: ecco il trailer del ramo Might

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning torna con un nuovo trailer. Qualche giorno fa era toccato a chi preferisce colpire dalle ombre, attirare i propri nemici sulle trappole preparate in anticipo e scatenare loro addosso una tempesta di frecce; oggi invece tocca a chi preferisce armi giganti, urla belluine e armature così pesanti che c’è da chiedersi come fate quando passate sui ponti. Un approccio più che valido, a giudicare dal video.

Anche perché, si sa, perché perdere tempo a cercare di schivare i colpi e a indovinare il tempismo giusto quando si può semplicemente fermarli di petto e ridere di fronte al nemico? Se volete testare l’efficacia di questa strategia, vi consigliamo di non farlo a casa e piuttosto aspettare l’8 settembre, quando Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One.