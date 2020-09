Ubisoft Forward: fissata la data della prossima trasmissione

Lo avevamo già anticipato nella giornata di ieri ma ecco che arriva l’ufficialità: il prossimo Ubisoft Forward si terrà il 10 settembre. A darne conferma ci ha pensato direttamente il publisher franco-canadese attraverso un cinguettio che non lascia spazio alle interpretazioni.

La compagnia promette di mostrare aggiornamenti su alcuni giochi già noti e nuovi annunci, ma non mancheranno diverse sorprese. Tra queste è possibile che ci sia anche il remake di Prince of Persia, già avvistato qualche giorno fa, la cui uscita non dovrebbe essere nemmeno troppo lontana. Quasi certa, invece, la presenza di Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs Legion, ora che l’uscita di entrambi i giochi è dietro l’angolo.

Condividi con gli amici Inviare