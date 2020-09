Marvel's Avengers: Kate Bishop sarà il primo personaggio aggiuntivo

Nel corso del terzo War Table trasmesso nella serata di ieri, Square Enix e Crystal Dynamics hanno svelato che Kate Bishop sarà il primo personaggio aggiuntivo di Marvel’s Avengers.

L’allieva di Clint Barton, Hawkeye per gli amici, avrà mosse eroiche e abilità uniche che solo un’arciera provetta con un talento da ginnasta olimpica come Kate è in grado di sfruttare. Kate Bishop verrà aggiunta al roster a fine ottobre, portando con sé la missione “AIM allo scoperto”, che includerà un nuovo nemico e un nuovo mistero da svelare. Sviluppatore e publisher ribadiscono che tutti i nuovi eroi aggiunti post-lancio saranno gratuiti.

Vi ricordiamo, infine, che Marvel’s Avengers sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia dal 4 settembre, mentre successivamente verranno pubblicate anche le versioni per PS5 e Xbox Series X.