Ubisoft regala il primo The Division per PC su Uplay

Ubisoft ha dato il via a una promozione che permette ai giocatori PC di riscattare gratuitamente il primo Tom Clancy’s The Division.

Per approfittare dell’offerta basta seguire i passaggi riportati su questa pagina web, in questo modo si riceve il gioco sulla piattaforma digitale Uplay di proprietà della stessa Ubisoft.

Segnaliamo, infine, che la promozione sarà valida solo fino al prossimo 8 settembre alle ore 10:00. Dopo la scadenza, comunque, il gioco rimarrà nelle librerie digitali degli utenti.

Condividi con gli amici Inviare