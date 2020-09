Crusader Kings III è disponibile, pubblicato il trailer di lancio

Pubblicato nella tarda serata di ieri, Crusader Kings III è ora disponibile su PC sia attraverso Steam che sull’Xbox Game Pass.

Per celebrare il lancio di questo nuovo grand strategy, Paradox Interactive ha diffuso un apposito trailer che riassume in pochi secondi le caratteristiche principali del gioco. Acclamato dalla critica, lo strategico ci mette a capo di una dinastia da far fiorire lungo tutto il medioevo, tra guerre sante e intrighi di corte.

In caso vogliate saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.