Vlambeer, lo studio di Nuclear Throne, chiude i battenti

Vlambeer, lo studio indipendente olandese che ha dato i natali a Nuclear Throne, sta per chiudere i battenti.

Ad annunciarlo ci ha pensato direttamente la compagnia attraverso un messaggio diffuso via Twitter. La notizia della chiusura dello studio avviene nel decimo anniversario della sua fondazione, tuttavia questa decisione non avrà alcun impatto sullo sviluppo di Ultrabugs, il titolo in lavorazione presso Vlambeer prima della chiusura. Ultrabugs sarà dunque l’ultimo videogioco sviluppato da Rami Ismail e Jan Willem Nijman, dopodiché i due fondatori del team indie prenderanno strade diverse e separate.

Per celebrare ulteriormente i dieci anni di Vlambeer e chiudere in bellezza, lo studio ha dato il via a una tornata promozionale su Steam, offrendo una decina di giochi prodotti direttamente dal team e dagli amici di Ismail e Nijman a prezzi scontati.

