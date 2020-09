Ed Boon (Mortal Kombat, Injustice) suggerisce novità in arrivo

Nella serata di ieri, il fondatore e capo di Netherrealms Ed Boon si è lasciato andare a un tweet tanto breve quanto sibillino: “I see a tease in our future“, a indicare che nel prossimo futuro potremmo venire al corrente di qualche interessante novità. Sono aperte le speculazioni; grande favorito è un possibile ritorno di Injustice, che già era venuto alla ribalta delle news in seguito a una fan art dell’artista BossLogic, seguita a breve distanza dalla notizia che Ed Boon sarebbe stato presente al DC Fandome.

Com’è noto, per quanto riguarda il campo dei videogiochi al Fandome si sono visti “soltanto” Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League, ma nessun picchiaduro in cui combattiamo contro la tirannia di Superman. È probabile che un eventuale Injustice 3 sia presentato in uno dei prossimi eventi legati ai videogiochi; nè Netherrealms nè WB Games saranno presenti al Tokyo Games Show, ma non è improbabile che facciano invece un’apparizione ai The Games Awards. Mortal Kombat 11, l’ultimo gioco di Netherrealms, era stato presentato proprio nel corso dello show di Geoff Keighley, nel 2018.