art of rally: il gioco di Funskeletor arriverà a settembre su Steam e GOG

È un periodo pieno per i fan dei giochi di macchine: fra DiRT 5, Project Cars 3, WRC 9, ce n’è per tutti i gusti. Fra i vari titoli in arrivo c’è anche qualcosa di forse meno spettacolare, ma non per questo meno interessante: si tratta di art of rally (rigorosamente minuscolo!) di Funskeletor, un curioso gioco di rally dalla grafica stilizzata e in visuale dall’alto. Con un trailer, lo sviluppatore ne ha rivelato la data d’uscita, prevista per il 23 settembre su Steam e GOG.

Una cosa particolare di art of rally, oltre al suo stile grafico, sembra essere anche la musica: chissà se queste sonorità rilassanti saranno presenti anche nel corso del gioco; se così fosse, di sicuro daranno un’impronta molto meno frenetica alle gare di rally (che non è un male, uno mica può sempre vivere la vita al cardiopalma). Se volete saperne di più su art of rally, potete trovare qui il suo trailer di presentazione e fare un salto sulla sua pagina Steam.