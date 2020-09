Path of Exile: Heist ci manderà a fare le rapine in villa

Se sia un caso di rubare ai ricchi per fare ai poveri non lo sappiamo, ma resta il fatto che in Path of Exile: Heist, la nuova espansione dell’hack ‘n slash free-to-play andremo proprio a rubare oggetti preziosi in lussuose ville, ovviamente pattugliate da eserciti interi di guardie. Se volete saperne di più, Grinding Gears Games ha preparato un trailer di presentazione.

Pare che non basterà la forza bruta della nostra tanto ben congegnata build per portare a termine questo furto, però: dovremo infatti assumere ladri professionisti che ci aiuteranno con vari aspetti della missione, dallo scassinamento di serrature all’apertura di nuovi passaggi magici. Sarà inoltre incluso un sistema di progressione, sia per i livelli che per i nostri compagni del crimine. Non mancheranno ovviamente nuove abilità e nuovi oggetti, oltre a ricche ricompense per chi riuscirà a portare a termine i colpi più ambiti, i cosidetti Grand Heist; fra le altre cose potremo trovare anche i Replica Unique Items, riproduzioni di oggetti unici famosi… ma con qualche sostanziale differenza.

Occhio, però: sarà importante anche non fare troppo chiasso prima di essere arrivati all’obiettivo, altrimenti ci toccherà darcela a game levate. Se siete sicuri che la sfida sia alla vostra portata, potrete dimostrarlo il 18 settembre, quanto Path of Exile: Heist sarà reso disponibile.