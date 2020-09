Cyberpunk 2077, un nuovo trailer mostra le capacità del ray tracing

Nel corso della presentazione delle schede Nvidia di ieri sera, c’è stato ovviamente posto anche per qualche sfoggio di potenza; uno di questi ha riguardato Cyberpunk 2077, che con un trailer ha mostrato tutte le capacità del ray tracing. Ricordiamo che il ray tracing è una innovativa tecnologia che riguarda principalmente illuminazione e riflessi, quindi sono quelle le cose che dovete tenere d’occhio mentre guardate il video.

Ovviamente, trattandosi di una presentazione perlopiù tecnica, chi sperava di trovarsi davanti tanto nuovo contenuto sarà rimasto deluso. Per carità, qualcosa c’è: quella mitraglietta che sbuca a venti secondi del trailer non c’era nella presentazione delle armi di qualche settimana fa, quei robot blu e arancioni dall’aspetto incredibilmente amichevole non ci pare si siano ancora visti, e c’è anche dell’interessantissimo gameplay di una rotatoria (che se c’è un motivo di dare fondo all’arsenale offerto dal gioco, è sicuro quello).

Se tutte quelle texture dettagliatissime vi fanno temere di dover presto investire in un nuovo SSD, non temete: Marcin Momot ha da poco chiarito che Cyberpunk 2077 non occuperà 200 GB di spazio su disco, ma “sarà più in linea con altri titoli moderni.” Non granché rassicurante, a dire il vero.