Dead by Daylight arriverà su console next-gen

Si sa, l’unica cosa migliore di venire ammazzati da un mostro in un horror multiplayer asimmetrico è venire ammazzati da un mostro dalla qualità grafica superiore, ed è esattamente quello che si propone di fare Behaviour Interactive. Dead by Daylight, infatti, arriverà anche su console next gen entro le festività del 2020, come ha annunciato lo sviluppatore sul suo profilo Twitter. Behaviour promette che questa “edizione completamente rimasterizzata del gioco” girerà in 4K a 60 fps, e che “l’illuminazione e gli effetti visivi saranno parecchio migliorati, così come i modelli, le texture e le animazioni.”

Temete già di dover mettere mano al portafoglio per poter fuggire in preda al panico in alta definizione? Niente paura: il passaggio alla nuova generazione sarà completamente gratuito per chi possiede il gioco su PlayStation 4 e Xbox One, e in più manterrete anche tutti i vostri progressi. Meglio di così, si muore.