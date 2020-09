Secret Files 3 è disponibile da oggi su Nintendo Switch

La casa di sviluppo Animation Arts fa sapere che da oggi Secret Files 3 è disponibile su Switch in formato digitale tramite il Nintendo eShop.

Ultimo capitolo di una fortunata serie di avventure grafiche, Secret Files 3 mette nuovamente il giocatore nei panni dell’avventuriera Nina, questa volta impegnata a salvare il suo fidanzato Max Gruber, rapito da una squadra SWAT in condizioni piuttosto dubbie e misteriose. Durante la ricerca di Max, Nina continua a incontrare il numero Pi. Scopre un antico segreto le cui tracce portano da Archimede a Leonardo da Vinci fino ai giorni nostri e al CERN in Svizzera. I giocatori devono quindi risolvere molti enigmi per avanzare attraverso l’avvincente storia, arrivando a vedere uno dei quattro possibili finali.

