Rocket League non richiederà più PS Plus e Nintendo Switch Online

Psyonix ha fatto sapere che la versione free-to-play di Rocket League non richiederà più gli abbonamenti al PS Plus e a Nintendo Switch Online.

La precisazione è arrivata tramite una comunicazione ufficiale pubblicata sul blog ufficiale di Rocket League: è qui che leggiamo che la versione free-to-play del gioco arriverà immediatamente dopo un corposo aggiornamento previsto per metà settembre, quindi è probabile che tale edizione venga lanciata entro fine mese.

I possessori di PS4 e Nintendo Switch, quindi, potranno giocare liberamente online anche senza aver sottoscritto un abbonamento ai relativi servizi delle rispettive piattaforme. L’utenza Xbox One, invece, allo stato attuale delle cose dovrà continuare a pagare la sottoscrizione al Live Gold per accedere alla versione free-to-play di Rocket League.

