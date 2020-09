Il prossimo videogioco di Hello Games sarà grande e ambizioso

Dopo aver da poco pubblicato The Last Campfire, un progetto dallo scopo molto ridotto, Hello Games ha iniziato a lavorare a un nuovo progetto.

Nel corso di una chiacchierata con la redazione di Polygon, Sean Murray ha parlato del futuro della piccola software house britannica, dichiarando che il videogioco attualmente nelle prime fasi dello sviluppo sarà molto grande e ambizioso. Aggettivi che abbiamo già sentito pronunciare in passato dallo stesso Murray durante il periodo che ha preceduto il lancio di No Man’s Sky, tuttavia il boss di Hello Games ha voluto precisare che il gioco in lavorazione non sarà un sequel del sandbox fantascientifico.

Sean Murray non ha voluto dire altro, anche perché ormai preferisce non sbilanciarsi troppo e lanciarsi in dichiarazioni entusiastiche che poi si rivelano lontane dalla realtà dei fatti, evitando di ripetere gli stessi errori commessi durante la pubblicizzazione di No Man’s Sky. Insomma, per ora dobbiamo accontentarci di queste prime dichiarazioni, in attesa di un reveal ufficiale che con buona probabilità non avverrà nel’immediato futuro.

Condividi con gli amici Inviare