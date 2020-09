Necromunda: Underhive Wars, ecco il video di presentazione del gameplay

Focus Home Interactive e Rogue Factor hanno confezionato un lungo video per presentare in dettaglio il gameplay di Necromunda: Underhive Wars.

Il lungo filmato di circa dieci minuti che trovate qui in alto ci illustra in maniera piuttosto esaustiva le fondamenta su cui si basa questo tattico a turni che, lo ricordiamo, è ispirato all’omonimo gioco da tavolo prodotto da Games Workshop e ambientato nell’universo di Warhammer 40.000.

Il video parte dalla creazione della propria gang, iniziando dall’assunzione dei vari guerrieri e passando per la personalizzazione che non sarà solo estetica, ma ci permetterà anche di modificare gli attributi e di spendere i punti esperienza in nuove, potenti abilità. Dopodiché arriva il momento di scendere nelle viscere di Necromunda e combattere contro le gang nemiche attraverso un sistema di combattimento a turni che ricorda da vicino quello impiegato nel board game.

Non bisognerà attendere a lungo per mettere le mani su Necromunda: Underhive Wars dal momento che il gioco sarà disponibile dall’8 settembre su PC, PS4 e Xbox One.