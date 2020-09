The Procession to Calvary uscirà prossimamente su PS4

Il publisher Digerati ha fatto sapere che The Procession to Calvary è in dirittura di arrivo su PS4.

Questa stravagante avventura grafica sviluppata dal solo Joe Richardson strizza l’occhio all’ironia tipica di Monty Python, narrando una storia che si sviluppa attraverso una serie di famosi dipinti dell’epoca rinascimentale.

The Procession to Calvary per PS4 non ha ancora una data di uscita ufficiale, tuttavia il publisher ne ha rivelato la finestra di lancio, seppur piuttosto ampia: il gioco sarà sulla console Sony tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. In caso vogliate saperne di più, infine, vi consigliamo di leggere la nostra recensione pubblicata in occasione del lancio su PC.