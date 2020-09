Diabotical: l'FPS arena sarà disponibile a partire da oggi

Diabotical ha deciso di non rispettare i canoni dell’industria videoludica e di passare direttamente dalla closed beta alla versione finale. L’FPS arena sviluppato da GD Studio sarà infatti disponibile a partire da oggi alle 15:00 ora locale, come annunciato tramite il profilo Twitter ufficiale, in esclusiva su Epic Games Store. Come sottolineato in passato da James “2GD” Harding, noto commentatore esport da ben prima che si chiamassero esport e mente a capo del progetto, l’accordo con la compagnia di Tim Sweeney è stato fondamentale per realizzare la visione dello studio; e anzi, il contributo è stato così importante da assicurare ben due anni di supporto post-lancio (quindi fino al 2022) al titolo .

Diabotical è un FPS Arena che promette di riprendere quegli stilemi che hanno reso grandi titoli famosi del passato come Quake e Unreal Tournament, concentrandosi sul puro, frenetico gameplay piuttosto che sui sistemi di progressione, e include modalità classiche del genere, come instagib, arene 1v1/2v2 e ovviamente i team deathmatch. Se siete dubbiosi, sappiate che il prezzo è difficile da battere: Diabotical sarà infatti competamente gratuito.