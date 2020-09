Othercide: annunciata la data di uscita su Switch per lo strategico a turni

Quale piattaforma migliore del portatilissimo Nintendo Switch per giocare a un tattico a turni? La domanda probabilmente se la saranno fatta anche tanti giocatori interessati a Othercide, il tattico a turni in tonalità di bianco, nero e rosso sviluppato da Lightbulb Crew, e arrivato sulle altre piattaforme il 28 luglio. Per fortuna non c’è stato da aspettare troppo a lungo: Focus Home Interactive ha infatti da poco pubblicato un trailer che annuncia la data d’arrivo su Switch, prevista per il 10 settembre.

Othercide, oltre a poter vantare un complesso gameplay tattico e uno stile invidiabile, include anche meccaniche roguelike: dovessimo perdere, potremo sempre tornare alla carica contro le armate dei Suffering mantenendo parte dei nostri progressi. Meglio evitare perdite inutili però, visto che riportare in vita una guerriera caduta richiederà di sacrificare una sua consorella.