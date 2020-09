Mike Zaimond ha licenziato l'intero staff di Lab Zero Games (Indivisible)

Continuano le vicissitudini di Lab Zero Games, lo studio diventato famoso per Skullgirls prima e l’rpg misto platformer Indivisible poi. Dopo gli sviluppi di una settimana fa, che avevano visto molti dipendenti lasciare la compagnia oltre alla scelta di tagliare i ponti da parte di Hidden Variable e Autumn Games, oggi è toccato al capo dello studio Mike Zaimont dire la sua. Stando a Jonathan Kim, animatore per Indivisible e Skullgirls, pare infatti che MikeZ abbia deciso di licenziare l’intero suo staff; presumibilmente per evitare l’insorgere di critiche da parte di coloro che avevano scelto di rimanere.

Oltre ovviamente agli sviluppatori che ora si trovano senza un lavoro, questa nuova piega dagli eventi non promette bene per il futuro di Indivisible, per cui erano previsti ulteriori DLC.