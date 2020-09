Nintendo è da poco andata in onda con uno speciale Nintendo Direct dedicato al 35° anniversario del baffuto idraulico. Il capostipite della leggendaria serie, Super Mario Bros, arrivò infatti sulle console Nintendo nel lontano 1985. Da allora, la serie ha compiuto passi da gigante, diventando un marchio riconosciuto globalmente, ma la storia non si ferma certo qui. Nintendo ha infatti annunciato alcuni titoli dedicati a Mario e ai suoi amici in arrivo da qui alla prossima primavera. Vediamoli assieme.

Super Mario 3D All-Stars è una raccolta per Nintendo Switch di tre titoli di Mario accomunati, come potete intuire dal titolo della collezione, dall’essere in 3D. Per la precisone, i giochi inclusi saranno Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. I tre giochi saranno ottimizzati per Nintendo Switch, ma oltre alla migliorie grafiche presenteranno anche altre novità, come ad esempio un lettore musicale che permetterà di apprezzare la colonna sonora dei giochi anche a schermo spento. Super Mario 3D All-Stars sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 18 settembre, e i preordini sono aperti già ora. Nintendo ci tiene a precisare che sia la versione su scheda sia quella scaricabile saranno disponibili solo per un periodo limitato, fino alla fine di marzo 2021.

Mario Kart Live: Home Circuit è il gioco perfetto per chi ha mai sognato di trasformare il salotto di casa sua in un circuito automobilistico. Grazie alla tecnologia sviluppata da Nintendo in collaborazione con Velan Studios, potremo infatti usare il nostro Nintendo Switch o Switch Lite per guidare dei kart radiocomandati in giro per casa nostra su un circuito predefinito. Mario Kart Live: Home Circuit arriverà il 18 ottobre, e supporta il multiplayer in locale fino a quattro giocatori.

Game & Watch: Super Mario Bros. è un nuovo dispositivo collezionabile ispirato ai Game & Watch degli anni ’80, ma in questo caso i giochi che include sono l’originale, inconfondibile Super Mario Bros. e Super Mario Bros. The Lost Levels, oltre a una versione di Ball che vede Mario protagonista. Nintendo non si è però accontata di includere i giochi all’interno di questa mini console portatile, ma li ha anche disseminati di 35 sorprese da scoprire. E in più, funziona anche da orologio! Game & Watch: Super Mario Bros. sarà disponibile dal 13 novembre.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è una versione migliorata di Super Mario 3D World, originariamente rilasciato su Wii U, e include il multiplayer sia online (richiede Nintendo Switch Online) che locale. Maggiori dettagli sul gioco saranno rivelati prossimamente, ma Nintendo ha già reso nota la data di rilascio, prevista per il 12 febbraio 2021. Inoltre, in concomitanza con il gioco saranno resi disponibili gli amiibo di Mario gatto e Peach gatta.

Super Mario Bros. 35 porta il gioco online competitivo su Super Mario Bros.: ci troveremo infatti a gareggiare contro altri 34 Mario, che una volta sconfitti verranno catapultati nel nostro schermo e chissà quali scherzi ci combineranno; lo stesso potremo ovviamente fare noi, nel malaugurato quanto improbabile caso dovessimo sbagliare un salto e cadere nel girone degli sconfitti. Super Mario Bros. 35 sarà disponibile a partire dal 1° ottobre, e giocabile fino al 31 marzo 2021.

Questi gli annunci principali, ma non gli unici. Super Mario All-Stars, la raccolta per Super Nintendo di Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels, Super Mario Bros. 2 e

Super Mario Bros. 3 è infatti disponibile fin da ora, con una grafica 16 bit migliorata. Inoltre, sono stati annunciati vari eventi per Mario Kart Tour, Super Mario Maker 2, Super Smash Bros. Ultimate e Animal Crossing: New Horizon. Potete trovare in dettaglio in cosa consistono qui, e se volete assicurarvi di non esservi persi nulla qui trovate la pagina ufficiale del 35° anniversario. Infine, se volete godervi il Nintendo Direct in tutta la sua interezza, potete trovarlo a questo link.