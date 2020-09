PAX Online 2020: annunciato il programma

Non manca molto all’inizio del PAX Online; la kermesse digitale organizzata come ogni anno da Penny Arcade inizierà infatti il 12 settembre, per andare a chiudersi domenica 20. Tanti gli eventi programmati per questi nove giorni, dedicati ai videogiochi ma non solo. Potete trovare la lista completa qui, con tanto di comoda opzione per fare in modo che gli orari si adattino alla vostra zona temporale (così non avete scuse per sintonizzarvi all’ora sbagliata). Fra i numerosi eventi previsti, ci sentiamo di segnalare la presenza di Mike Pondsmith, creatore di Cyberpunk 2020 e consulente presso CD Projekt Red per Cyberpunk 2077.

Sarà inoltre interessante seguire il pannello di Gearbox, che ha rivelato di avere novità in arrivo. Si tratterà semplicemente di nuovo gameplay di Godfall, o ci sarà anche qualche novità per Borderlands 3? Di sicuro sappiamo che Homeworld 3 è ancora tanto, troppo lontano. Ma in ogni caso, al PAX Online non ci saranno solo Pondsmith e la Gearbox; anzi, gli organizzatori promettono di avere altre sorprese in serbo.