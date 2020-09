Immortals: Fenyx Rising, spunta una data di uscita per l'action di Ubisoft

Nelle scorse ore è trapelata in Rete la presunta data di uscita di Immortals: Fenyx Rising, l’action prodotto da Ubisoft precedentemente conosciuto con il titolo di Gods & Monsters.

La possibile data di lancio è stata resa di pubblico dominio dopo la coparsa del gioco in questione sul Microsoft Store, tuttavia la pagina del prodotto è stata prontamente oscurata. Stando alle informazioni riportate sul negozio digitale della Casa di Redmond, Immortals: Fenyx Rising dovrebbe vedere la luce il prossimo 3 dicembre.

Nel videogioco sviluppato da Ubisoft Quebec vestiremo i panni di Fenyx, un giovane eroe che deve salvare le divinità greche da una maledizione oscura. Per farlo, il protagonista si ritroverà a brandire i poteri e le armi di altri guerrieri mitologici, quali Achille e Dedalo, mentre dovrà combattere contro bestie del calibro di Ciclope e Medusa per riportare gli dèi greci al loro antico splendore.

Immortals: Fenyx Rising uscirà non solo su Xbox One ma anche su Series X, PC, PS4, PS5, Switch e Stadia. Di seguito alcune immagini presenti nella pagina sul Microsoft Store.

