Crysis Remastered: ecco i requisiti hardware della versione PC

Ci siamo, finalmente sono stati rivelati i requisiti hardware minimi e consigliati per far girare Crysis Remastered su PC, e come prevedibile servirà un computer al passo con i tempi per godere di questa riedizione.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3

: Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3 RAM : 8GB

: 8GB Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 1050 TI / AMD Radeon 470 (4GB)

: NVIDIA GeForce GTX 1050 TI / AMD Radeon 470 (4GB) DirectX : Versione 11

: Versione 11 Spazio su disco: 20GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i5-7600k o superiore / AMD Ryzen 5 o superiore

: Intel Core i5-7600k o superiore / AMD Ryzen 5 o superiore RAM : 12GB

: 12GB Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 1660 TI / AMD Radeon Vega 56 (8GB)

: NVIDIA GeForce GTX 1660 TI / AMD Radeon Vega 56 (8GB) DirectX : Versione 11

: Versione 11 Spazio su disco: 20GB

Segnaliamo, infine, che Crysis Remastered sarà disponibile su PC in esclusiva sull’Epic Games Store dal 18 settembre prossimo.