Destiny 2: Oltre la Luce, presentata la sottoclasse Behemoth dei Titani

Bungie ha presentato un nuova sottoclasse che verrà introdotta in Oltre la Luce, prossima espansione di Destiny 2: si tratta del Behemoth, ulteriore specializzazione per i Titani.

Com’è possibile vedere nel video presente qui in alto, i Behemoth possono sfruttare le abilità della Stasi, il quarto elemento introdotto in Oltre la Luce, per creare cristalli a scopo difensivo (formando muri che bloccano i nemici e i loro attacchi) oppure offensivo (impiegando i cristalli per congelare i bersagli).

Destiny 2: Oltre la Luce, lo ricordiamo, sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Stadia dal 10 novembre, e al lancio delle console next-gen su PS5 e Xbox Series X.