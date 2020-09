Baldur's Gate 3: svelati prezzo e longevità della versione in Early Access

Non manca molto al lancio di Baldur’s Gate 3 nel programma Early Access di Steam, dunque è normale che gli interessati vogliano sapere il prezzo di questa versione del gioco e la sua longevità.

A rispondere a questi interrogativi ci ha pensato Michael Douse, il director of publishing di Larian Studios, il quale intervenendo su Twitter ha rivelato che il gioco costerà 59,99 dollari (da capire se la conversione in euro sarà 1:1) e che un singolo playthrough di questa prima versione durerà circa 25 ore, con molti più contenuti presenti rispetto al lancio in Accesso Anticipato di Divinity: Original Sin II. Douse ha poi precisato che il prodotto finale sarà molto più longevo.

In ogni caso, Baldur’s Gate 3 sarà disponibile in Early Access a partire dal prossimo 30 settembre. In caso vogliate conoscerne i requisiti hardware, qui li abbiamo riportati in dettaglio.

