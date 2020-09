Steam dà il via ai saldi sui titoli editi da 505 Games

Nella serata di ieri, Steam ha dato il via a una tornata di sconti interamente dedicata ai videogiochi editi da 505 Games.

Fino al prossimo 8 settembre, infatti, è possibile risparmiare sull’acquisto di decine di titoli e DLC prodotti da 505 Games, con percentuali di sconto che arrivano a toccare l’85%. Non mancano promozioni sui videogiochi più recenti, come Control Ultimate Edition e Death Stranding, rispettivamente al 20% e al 25%, più gemme indipendenti del calibro di Indivisible e Bloodstained: Ritual of the Night, entrambi a metà prezzo.

L’intero catalogo dei prodotti in promozione è consultabile seguendo questo collegamento.

