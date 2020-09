Cloudpunk: annunciata la data di uscita delle versioni console

Il publisher Merge Games e lo studio indipendente Ion Lands hanno annunciato la data di uscita delle versioni console di Cloudpunk.

Questa avventura neo-noir già disponibile da qualche mese su PC arriverà anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal prossimo 15 ottobre.

Cloudpunk ci mette nei panni della giovane Raina, corriere espresso alla sua prima notte di lavoro nella tentacolare città di Nivalis. Grazie al suo lavoro, Raina incontrerà i personaggi più disparati, ognuno con una propria storia, mentre si ritroverà invischiata in cospirazioni aziendali e in un sottobosco di intelligenze artificiali criminali.