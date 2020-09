The Witcher 3: Wild Hunt approderà sulle console next-gen

CD Projekt RED ha appena annunciato che The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition sarà disponibile sulle console next-gen, offrendo una serie di migliorie tecniche possibili solo grazie agli hardware di PS5 e Xbox Series X.

Tra le novità incluse in questa nuova versione del gioco troviamo miglioramenti visivi e tecnici, tra cui il supporto al ray tracing e tempi di caricamento più rapidi, sia nel gioco base che nelle due espansioni e tutti i contenuti extra pubblicati in questi anni. Lo studio polacco fa sapere che queste migliorie saranno aggiunte anche alla versione PC.

Infine, l’edizione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition approderà su PC, PS5 e Xbox Series X come gioco standalone, mentre sarà disponibile come aggiornamento gratuito per gli attuali possessori del gioco su PC, PS4 e Xbox One. Ancora ignota, purtroppo, la data di uscita.

Condividi con gli amici Inviare