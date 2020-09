DOOM Eternal: The Ancient Gods avrà un nuovo compositore

Sembra che Id Software sia riuscita a trovare il sostituto di Mick Gordon, che come ricorderete in seguito a vari dissapori aveva posto fine alla sua collaborazione con gli sviluppatori di DOOM Eternal. A occuparsi della colonna sonora di The Ancient Gods, il DLC in arrivo il 20 ottobre, sarà infatti Andrew Hulshult, che ha espresso la sua gioia in un tweet. Si tratta di un nome famoso fra gli appassionati degli FPS vecchio stampo, dato che il compositore americano ha dato vita alle sonorità di giochi apprezzati come Quake Champions, Dusk e Amid Evil. Noi siamo più che sicuri che farà un ottimo lavoro.

Prima di chiudere, vi ricordiamo che DOOM Eternal: The Ancient Gods sarà un DLC standalone, il che significa che potrà essere giocato e acquistato anche da chi non possiede il gioco base.