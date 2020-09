Cyberpunk 2077 non dovrebbe subire altri rinvii, secondo CD Projekt Red

Chi di voi segue fedelmente le nostre pagine saprà che The Witcher 3 è previsto per console di prossima generazione; qualcuno di malizioso potrebbe anche aver pensato che questo potrebbe significare un ennesimo rinvio di Cyberpunk 2077, il cui lancio è attualmente previsto per il 19 novembre. Ebbene, forse Piotr Nielubowicz, Chief Fiscal Officer di CD Projekt Red potrà placare i vostri patemi: in un recente video dedicato alle performance finanziarie della compagnia, il barbuto portavoce ha infatti chiuso il video con la frase “la prossima volta che ci incontreremo in questo formato, Cyberpunk 2077 sarà già uscito”.

Considerata la cadenza trimestrale di questi video, questo significa che il prossimo uscirà a dicembre, e quindi la finestra di lancio non dovrebbe spostarsi ulteriormente. Per una volta tanto, buone notizie, insomma. Se volete vedere il resto del video, in cui Piotr Nielubowicz decanta gli introiti dell’ultimo trimestre, lo potete trovare qui sotto. Noi consigliamo di attivare i sottotitoli.