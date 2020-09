Humankind: il nuovo Feature Focus presenta la religione

Ci vorrà ancora del tempo per poter mettere mano a Humankind, il nuovo 4X in via di sviluppo da parte di Amplitude, ma lo sviluppatore ha deciso di tenerci regolarmente aggiornati sulle caratteristiche del gioco con una serie di video che si concentrano su specifici aspetti dello strategico a turni. Il Feature Focus di oggi si concentra sulle religioni, elemento fondamentale e imprescindibile della storia umana, nel bene e nel male.

Potremo scegliere la nostra religione all’inizio di ogni partita, ma sarà inizialmente una cosa debole, volatile; con il tempo si consoliderà in uno dei grandi blocchi religiosi, e mano a mano che avanzano gli anni (virtuali, non preoccupatevi) potremo scegliere che atteggiamento vogliamo la nostra società tenga nei confronti delle religioni. Saremo dei teocrati, poco disposti a tollerare minoranze religiose e vicini infedeli? Oppure preferiremo una nazione secolare, che professa la libertà di culto per tutti i suoi cittadini? Qualunque sia la nostra decisione, non mancheranno ovviamente pregi e difetti – come, per esempio, un impero vicino che decide di dichiararci guerra perché di fede diversa dalla nostra.

Oltre a questo nuovo video, Amplitude è anche fiera di annunciare che Humankind ha vinto il trofeo Best Strategy Game al Gamescom. Per verificare la veridicità di questo premio, noi comuni mortali dovremo putroppo attendere fino al 2021.