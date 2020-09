Microsoft Flight Simulator: più di un milione di giocatori dal lancio

Pur tenendo presente le alte aspettative, Microsoft Flight Simulator è un titolo che è riuscito a stupire per la sua qualità, ricevendo complimenti quasi universali. Alla luce di questi fatti, non sorprende invece il suo successo in termini di giocatori: il simulatore di Asobo Studio ha infatti potuto contare più di un milione di giocatori nel giro di appena due settimane, oltre ad essere stato il lancio più importante di sempre su Xbox Game Pass. A rivelare la cosa è stato un post sul blog ufficiale Xbox, che ha celebrato la ricezione incredibilmente positiva ricevuta dal gioco con le parole di Jorg Neumann. “È stato fantastico vedere le reazioni della comunità a Microsoft Flight Simulator. Avete intrapreso più di 26 milioni di voli, per un totale di più di un miliardo di miglia volata – che sommate fanno più di quarantamila giri intorno al mondo.”

Neumann ha poi accennato al futuro del simulatore: “Il lancio ha segnato l’inizio di un viaggio per noi, e siamo solo all’inizio. Ci aspettano ancora molte cose sul nostro percorso, inclusi aggiornamenti al mondo, al simulatore, e DLC a tema“. Insomma, ottime notizie per chi in questi giorni sta apprezzando la fatica di Asobo Studio, come per esempio il nostro Nicolò Paschetto.