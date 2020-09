The Division 2: in arrivo The Summit, nuova modalità PvE per l'endgame

Nel corso dell’ultimo State of the Game, Massive Entertainment ha rivelato qualche dettaglio sulla nuova modalità PvE in arrivo per The Division 2. Non si tratterà di qualcosa da affrontare a cuor leggero: la nuova sfida, intitolata The Summit, ci metterà di fronte un grattacielo pieno zeppo di nemici, sparsi lungo tutti i suoi 100 piani. Arrivare in cima sarà una vera e propria odissea e una sfida di resistenza, sopratutto considerato che ogni 10 piani ci attenderà un boss, pronto a spezzare i nostri sogni di gloria. Ovviamente, la memoria ci aiuterà solo fino a un certo punto: sembra infatti che l’architetto di questo grattacielo abbia deciso di applicare la generazione procedurale al design degli ambienti.

The Summit non ha una data d’uscita prevista, ma sarà incluso con il season pass, e prevede di essere affrontato da gruppi di più giocatori. Certo, se vi sentite temerari nulla vi impedisce di imbracciare il vostro fucile e tentare di affrontare da soli la scalata al palazzo. Per chiudere, vi ricordiamo che The Division 1 è attualmente gratuito su Uplay, e lo resterà fino all’8 settembre.