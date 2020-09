Call of Duty: Black Ops Cold War, leakato il gameplay del multiplayer

Come succede spesso, a qualcuno è accidentalmente capitato di farsi sfuggire di mano qualcosa che non avrebbe dovuto trapelare, e in questo caso si tratta del multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War. Un video di qualche minuto che ritrae alcune sequenza di gioco è infatti stato postato su reddit. La breve durata del video è dovuta al fatto che il temerario streamer che ha deciso di trasmettere in diretta le sue peripezie si è visto presto chiudere la trasmissione. Ovviamente, non ci è voluto molto perché ciò che si era visto risbucasse dovunque sull’internet.

La modalità registrata era un 6v6 in cui l’obiettivo principale era scortare un VIP; già possiamo sentire gli affranti sospiri di chi non può tollerare le escort mission. Ricordate in ogni caso che quello mostrato nel video proviene da una build temporanea: il reveal vero e proprio del multiplayer avverrà infatti a brevissimo, il 9 settembre. Questione di un attimo di pazienza, insomma.