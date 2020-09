NBA 2K21 è disponibile, ecco il trailer di lancio

Il giorno tanto atteso dai fan del basketball virtuale è arrivato, puntuale come ogni anno: NBA 2K21 è ora disponibile e per celebrarne il lancio, 2K ha preparato un breve trailer intitolato Everything is Game. Ma proprio tutto tutto, eh.

Com’è intuibile dal trailer, NBA 2K21 pone un grande accento sulla personalizzazione dei giocatori, con capi d’abbigliamento, accessori e musiche varie. Ma non si ferma lì, ovviamente: l’ultimo titolo sviluppato da Visual Concepts include anche miglioramenti all’IA dei giocatori e nuove modalità di gioco – siamo sicuri che non vedrete l’ora di fare i bulletti nel campetto di quartiere – e una modalità carriera rinnovata ed espansa.

Ricordiamo infine che NBA 2K21 non uscirà solo su console di attuale generazione, ma anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. Se volete godervi il gioco con tutti i miglioramenti portati dalla potenza della next gen ma non riuscite ad aspettare qualche mese, la vostra opzione migliore è la Mamba Edition, che permette l’accesso a entrambe le versioni del gioco, rigorosamente sulla stessa famiglia di console.