Shenmue the Animation è una nuova serie anime targata Crunchyroll

Se il recente Shenmue III non vi è bastato, buone notizie per voi: Crunchyroll, in collaborazione con Adult Swim, ha annunciato Shenmue the Animation, una nuova serie anime dedicata alle avventure di Ryo. La serie sarà strutturata in 13 episodi, la cui animazione sarà affidata a Telecom Animation Film (già nota per aver lavorato a Tower of God e a Lupin the Third). Della direzione invece si occuperà Chikara Sakurai (seconda stagione di One-Punch Man), mentre il creatore e game designer di Shenmue Yu Suzuki farà da executive producer.

Non è nota un’eventuale data d’arrivo della serie, che assieme ad altri dettagli sarà rilasciata in un secondo momento. Se volete sapere di che parla Shenmue, la collezione dei primi due capitoli è disponibile per Steam, PlayStation 4 e Xbox One; il terzo capitolo, invece, si trova solo su Epic Games Store e PlayStation 4.