EverSpace 2: un trailer ci ricorda che a dicembre arriverà l'Early Access

Che l’Early Access di EverSpace 2 arriverà in dicembre già si sapeva, ma fa piacere che Rockfish ci abbia fatto la premura di ricordarcelo con un nuovo trailer; d’altronde, con le tonnellate di giochi in uscita da qui a fine 2020 e assolutamente non rimandati all’anno prossimo non è facile tenere traccia di cosa arriva quando. E poi diciamocelo, EverSpace 2 è un bel vedere, quindi un altro trailer possiamo anche guardarlo volentieri.

Quanti begli asteroidi e basi spaziali su cui schiantarsi mentre cerchiamo di schivare quattro missili alla volta. Non vediamo l’ora. A parte queste considerazioni da stress post traumatico, vi ricordiamo che EverSpace 2 non adotterà più la struttura roguelite del suo predecessore, concentrandosi piuttosto sull’esplorazione libera di una serie di sistemi, sulla soluzione di quest e sidequest e su meccaniche che ricordano più da vicino quelle di un looter shooter, e che su Steam potete trovare una demo del gioco.