Spelunky 2 arriverà su Steam a fine settembre

Derek Yu aveva già fatto sapere che non avremo dovuto aspettare troppo per la versione Steam, ma nella serata di ieri si è sbottonato (figurativamente, screanzati) e ha fatto sapere la data precisa. Spelunky 2 arriverà dunque su PC il 29 settembre, appena due settimane dopo la versione PS4. Ricordiamo che questo periodo è stato necessario agli sviluppatori per assicurarsi che fossero sistemati gli ultimi dettagli, incluso il netcode del multiplayer online. Già, avete letto bene: a differenza del suo predecessore, Spelunky 2 includerà anche il gioco online. Ora non dovrete più ricorrere a metodi alternativi come ad esempio il Remote Play Together per giocare con i vostri amici, ma siamo sicuri che questo non vi impedirà di scagliare maledizioni verso di loro.

