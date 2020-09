Annunciato SiN: Reloaded per PC, remaster del celebre FPS

Nightdive Studios e 3D Realms hanno unito le forze e annunciato SiN: Reloaded, versione rimasterizzata del celebre FPS sviluppato originariamente da Ritual Entertainment e pubblicato nel lontano 1998.

Questa nuova versione del gioco non utilizzerà lo stesso engine di Quake II come l’originale, invece gli sviluppatori hanno utilizzato il KEX Engine, opportunamente rimaneggiato e tirato a lucido per offrire un’esperienza ludica e visiva al passo coi tempi. SiN: Reloaded includerà non solo il gioco base, ma anche i contenuti dell’espansione Wages of SiN, oltre a offrire tutti gli asset non censurati dell’originale.

Infine, la remaster di SiN potrà contare sul supporto alle risoluzioni wide screen e ultrawide, supporto nativo ai controller e un rinnovato comparto multiplayer.

SiN: Reloaded sarà disponibile su PC tramite Steam nel corso del prossimo anno.