Ion Fury si arricchirà di una nuova espansione

Attraverso un teaser trailer pubblicato nelle scorse ore, 3D Realms e Voidpoint hanno annunciato l’arrivo di una prima espansione per Ion Fury.

Questo sparatutto in soggettiva che si rifà ai grandi classici del genere riceverà un Expansion Pack nel corso del 2021, con nuovi livelli, armi e nemici pronti a fare lo scalpo della protagonista Shelly “Bombshell” Harrison. Purtroppo al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli.

Vi ricordiamo, però, che Ion Fury è già disponibile da tempo su PC, PS4, Xbox One e Switch.