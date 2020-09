DiRT 5 è stato rinviato di un paio di settimane

DiRT 5 si farà attendere un paio di settimane in più dal momento che Codemasters ne ha rinviato la data di uscita.

Attraverso un messaggio diffuso via Twitter, infatti, la compagnia britannica ha fatto sapere che il gioco di corse in questione sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal prossimo 6 novembre. Le versioni next-gen, invece, arriveranno in un momento successivo, mentre quella per Google Stadia uscirà all’inizio del 2021.

Gli sviluppatori hanno dunque bisogno di più tempo per finalizzare gli ultimi dettagli e far sì che DiRT 5 sia nella miglior forma possibile una volta approdato sugli scaffali dei negozi.

