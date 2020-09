Graven: 3D Realms svela il successore spirituale di Hexen

Nel corso delll’evento digitale Realms Deep che si è tenuto nelle scorse ore, 3D Realms e Slipgate Ironworks hanno presentato Graven, un nuovo sparatutto in soggettiva che strizza l’occhio alla serie Hexen.

In Graven vestiremo i panni di un uomo di fede condannato a morte per un crimine ingiusto. Riportato in vita da un misterioso straniero, il protagonista dovrà risolvere enigmi e combattere creature mostruose in un’ambientazione dark fantasy sfruttando le arti mistiche e armi tecnologiche (per l’epoca, perlomeno). Non mancherà un sistema di personalizzazione del personaggio attraverso il potenziamento dell’equipaggiamento.

Graven sarà disponibile nel corso del 2021 su PC, nonché sulle console dell’attuale e della prossima generazione, dunque PS4, PS5, Xbox One, Series X e Switch.