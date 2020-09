RIDE 4 sarà disponibile anche sulle console next-gen

Milestone ha annunciato che RIDE 4 farà capolino anche sulle console next-gen, dunque su PS5 e Xbox Series X.

Queste versioni supporteranno la risoluzione dinamica fino a 4K e un frame rate a 60 fotogrammi al secondo. In più, il comparto online sulle console della prossima generazione supporterà un massimo di 20 giocatori su pista in contemporanea. Su PS5, poi, il gioco sfrutterà al massimo il nuovo controller DualSense, che consente ai giocatori di sentire le vibrazioni dei loro veicoli proprio come quando li guidano per strada. Le leve dell’acceleratore e dei freni avranno una loro resistenza per trasmettere la stessa sensazione delle loro controparti nella vita reale.

RIDE 4 sarà pubblicato l’8 ottobre 2020 per PC, PS4 e Xbox One, mentre il 21 gennaio 2021 arriveranno le versioni next-gen per PS5 e Xbox Series X. In più, i giocatori che acquisteranno la versione del gioco per PS4 saranno in grado di scaricare la versione PS5 senza costi aggiuntivi fino al 30 aprile 2021, inclusi tutti i DLC già acquistati. Mentre i giocatori che acquisteranno la versione Xbox One del gioco potranno scaricare automaticamente la versione Xbox Series X del gioco senza costi aggiuntivi grazie alla funzionalità Smart Delivery.