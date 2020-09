Crysis Remastered: la modalità Can it Run Crysis testerà i nostri PC

Uscito nel lontano 2007, il primo Crysis si distinse rapidamente per il fatto di essere uno dei giochi potenzialmente più esigenti di quella generazione, rimanendo a lungo un vero benchmark su cui tutte le configurazioni andavano testate. Questa tendenza era riassunta nella famosa frase “Can it run Crysis?“, e sembra che Crytek abbia intenzione di ripetere la cosa. Crysis Remastered avrà infatti una modalità grafica chiamata proprio così, il cui scopo è mettere alla prova il nostro hardware spremendo ogni goccia del suo potenziale.

La modalità in questione sarà esclusiva PC, e a questo punto la domanda è: pensate che la vostra configurazione sia in grado di reggere alla sfida? Lo scopriremo a breve: Crysis Remastered è infatti previsto per il 18 settembre.