Cyberpunk 2077: il multiplayer avrà microtransazioni "non aggressive"

Su le mani: quanti, leggendo il titolo di questa notizia, si è improvvisamente ricordato che Cyberpunk 2077 avrà anche il multiplayer? Di sicuro non se l’è dimenticato un attento investitore dello studio polacco, che in un Q&A con CD Projekt Red ha chiesto delucidazioni proprio in merito alle microtransazioni. Alla domanda ha risposto Adam Kiciński, CEO della compagnia:

“Beh, non siamo mai aggressivi nei confronti dei nostri fan! Li trattiamo giustamente e siamo amichevoli. Quindi certo che no – non saremo aggressivi – ma potete aspettarvi che venderemo grandi cose. L’obiettivo è progettare la monetizzazione in un modo che renda la gente felice di spendere denaro. Non sto cercando di essere cinico o di nascondere qualcosa; vogliamo che ci sia la percezione del valore. È come per i nostri giochi singleplayer: vogliamo che i giocatori siano contenti di spendere soldi sui nostri prodotti. Lo stesso vale per le microtransazioni: ci saranno, ovviamente, e Cyberpunk è un’ottima piattaforma per vendere cose, ma non sarà aggressivo; non infastidirà i giocatori ma li renderà felici – o almeno è quello che vogliamo fare.”

Potete trovare la sua risposta alla pagina 11 del documento. Chiaramente, non è possibile prevedere con esattezza cosa aveva in mente Adam Kiciński con queste parole; ma è probabile che intenda delle microtransazioni orientate principalmente sugli oggetti cosmetici, piuttosto che su componenti del gameplay. In ogni caso, c’è tempo: il multiplayer non sarà presente al lancio di Cyberpunk 2077, il prossimo 19 novembre (sì, sul serio) ma sarà aggiunto in un secondo momento.