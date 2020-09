Shadow Man Remastered torna a farsi vedere con un nuovo trailer

Questo Realms Deep ci sta proprio deliziando: oltre a novità interessantissime come Graven e SiN: Reloaded, anche Shadow Man Remastered è salito sul palcoscenico virtuale con un nuovo trailer. Astenersi giovini perché c’è un sacco di sangue e smembramenti vari, come da tradizione dei giochi di questo genere.

Shadow Man era originariamente stato rilasciato nel 1999, e ci metteva nei panni del protagonista dell’omonima serie di fumetti Valiant, impegnato contro una lotta eterna contro le creature dell’aldilà. Ovviamente non ci stiamo riferendo ad angioletti suonatori di lira, ma ai terribili orrori ispirati alla mitologia vodoo del Deadside. Questa riproposizione del gioco di culto, sviluppata da Nightdive Studios, includerà una serie di miglioramenti, da un nuovo sistema d’illuminazione a una soundtrack rimasterizzata a nuovi controlli e IA aggiornata. Shadow Man Remastered è previsto per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, ma non è ancora nota la data d’uscita, prevista in ogni caso per il 2021.