War Mongrels: un lungo video mostra il gameplay in azione

Annunciato appena una settimana fa, War Mongrels è un interessante tattico in tempo reale ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. Niente arditi commando in questo gioco, però, ma una coppia di disertori della Wehrmach che scelgono la strada della guerriglia armata. Nel lungo trailer di gameplay svelato oggi possiamo proprio vedere i due alle prese con la seconda missione del gioco, alla ricerca di scorte per continuare la loro fuga.

Nel pieno rispetto delle tradizioni del genere – inclusi i suoi ultimi esponenti, come ad esempio Desperados III – ciascuno dei guerriglieri che ci troveremo a comandare avrà le sue peculiarità, e sarà fondamentale sfruttare le sinergie fra di loro per poter superare indenni le missioni. Ma non pensiate di dover seguire una serie obbligata di azioni: Destructive Creations sottolinea come ogni scenario preveda differenti soluzioni. Se l’approccio stealth non fa per voi, potrete infatti passare alla Combat Mode, una modalità twin-stick shooter in cui ci faremo strada a suon di piombo.

War Mongrels uscirà su PC e su console di prossima e attuale generazione nel 2021.