Fabio Rovazzi sarà l'operatore italiano Morte in Call of Duty

Sì, lo sappiamo che l’associazione di parole nel titolo qui sopra è un po’ difficile da credere, ma è proprio così: Fabio Rovazzi, il famoso cantante, attore e regista, darà le sue sembianze e la sua voce all’operatore italiano che da domani sarà disponibile su Call of Duty: Warzone e Modern Warfare. Il personaggio di Rovazzi, nome in codice Morte e all’anagrafe Sergio Sulla, è un ex membro del 1° Reggimento Col Moschin, che abbandonerà per diventare operatore sotto copertura. A livello di design, Morte è ispirato all’immaginario spaghetti western reso immortale da registi italiani come Sergio Leone: cappello da cowboy, poncho sulle spalle e classico roteare della pistola prima di rinfoderarla.

L’artista ha anche registrato un lungo video, in cui viene dettagliato il processo di creazione del personaggio e le fasi del motion capture.

Fabio Rovazzi ha inoltre dichiarato:

“Essere un personaggio in Call of Duty è sempre stato un mio sogno segreto e impossibile e non ci sono parole per descrivere l’eccitazione di avere l’opportunità di dare la mia voce e il mio aspetto a un operatore. Mi piace molto che il personaggio sia un tributo alla tradizione dei film western italiani. Quando penso che milioni di giocatori potranno giocare con il mio personaggio, mi sento lusingato e felice oltre ogni immaginazione”.