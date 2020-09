Xbox Series S è ufficiale, ecco prezzo e primi dettagli

Dopo numerosi leak e indiscrezioni, finalmente Microsoft ha svelato al mondo il segreto di Pulcinella e rivelato in via ufficiale Xbox Series S, annunciandone il prezzo e i primi dettagli.

La Casa di Redmond ha infatti rivelato la console con un messaggio diffuso in queste ore su Twitter, rivelando che si tratterà della console più piccola mai prodotta da Microsoft, e che offrirà prestazioni next-gen al prezzo di 299 dollari. Purtroppo ancora nessuna notizia per quanto riguarda il prezzo europeo, ma è difficile che si discosti troppo da questa cifra. Da notare, inoltre, che Xbox Series S non includerà il lettore blu-ray.

Stando ad alcune voci di corridoio, infine, Xbox Series S dovrebbe arrivare sul mercato il prossimo 10 novembre assieme alla sorella maggiore, Series X, ma Microsoft non ha voluto ancora confermare quest’ultima indiscrezione. La Casa di Redmond, tuttavia, promette che presto rivelerà ulteriori dettagli sulle sue due console next-gen.

