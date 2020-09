Annunciato Anuchard, un action RPG bidimensionale per PC

Lo studio indipendente indonesiano stellarNull ha annunciato Anuchard, un nuovo action RPG in 2D in arrivo su PC.

Ispirato a grandi classici del passato come Soul Blazer e Terranigma, Anuchard ci metterà nei panni di una giovane ragazza alla ricerca delle anime perdute di persone scomparse allo scopo di riportare all’antico splendore una civiltà in ginocchio. Non mancheranno numerosi nemici da abbattere, enigmi da risolvere, e un sistema di potenziamento incentrato sul cibo.

Anuchard sarà disponibile prossimamente su PC, tuttavia per ingannare l’attesa è stata pubblicata una demo giocabile su Steam.